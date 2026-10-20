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ATX Prime-Entwicklung

Schwache Performance in Wien: ATX Prime zeigt sich am Mittag schwächer

Schwache Performance in Wien: ATX Prime zeigt sich am Mittag schwächer

Der ATX Prime verliert aktuell an Boden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
161.00 EUR -11.20 EUR -6.50 %
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CA Immobilien
21.15 EUR -0.40 EUR -1.86 %
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DO & CO
192.20 EUR -5.60 EUR -2.83 %
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Erste Group Bank AG
108.80 EUR -1.00 EUR -0.91 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.00 EUR -0.55 EUR -1.86 %
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Lenzing AG
10.50 EUR -0.02 EUR -0.19 %
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OMV AG
74.45 EUR 0.25 EUR 0.34 %
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Polytec
5.78 EUR 0.02 EUR 0.35 %
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Schoeller-Bleckmann
29.35 EUR 0.05 EUR 0.17 %
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Semperit AG Holding
19.45 EUR 0.15 EUR 0.78 %
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Vienna Insurance
67.10 EUR -0.20 EUR -0.30 %
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Warimpex
0.46 EUR -0.02 EUR -4.59 %
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Wolford AG
1.88 EUR -0.06 EUR -3.09 %
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Indizes
ATX Prime
3,153.48 EUR -41.45 EUR -1.3 %
News | Analysen

Am Dienstag tendiert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 1,30 Prozent schwächer bei 3.153,36 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,002 Prozent auf 3.194,86 Punkte an der Kurstafel, nach 3.194,93 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 3.194,86 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3.148,21 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3.330,07 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, bei 3.151,55 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 20.10.2025, den Stand von 2.305,83 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 18,63 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3.448,52 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Vienna Insurance (+ 1,04 Prozent auf 68,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,02 Prozent auf 29,75 EUR), CA Immobilien (+ 0,24 Prozent auf 21,00 EUR), DO (+ 0,10 Prozent auf 196,20 EUR) und Lenzing (+ 0,00 Prozent auf 10,52 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Wolford (-9,17 Prozent auf 1,98 EUR), AT S (AT&S) (-5,45 Prozent auf 163,00 EUR), Warimpex (-4,59 Prozent auf 0,46 EUR), Polytec (-3,01 Prozent auf 5,80 EUR) und Semperit (-2,81 Prozent auf 19,05 EUR) unter Druck.

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Lenzing-Aktie aufweisen. 85.390 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 42,768 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,33 zu Buche schlagen. Im Index weist die OMV-Aktie mit 6,40 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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