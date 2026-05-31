Schwache Performance in Wien: ATX Prime zum Ende des Montagshandels schwächer

Kursentwicklung

Der ATX Prime notierte am Montag im negativen Bereich.

Am Montag bewegte sich der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 1,17 Prozent schwächer bei 3.003,75 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,018 Prozent auf 3.038,85 Punkte an der Kurstafel, nach 3.039,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.003,59 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.047,50 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 2.865,52 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Stand von 2.840,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, bei 2.219,97 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 13,00 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3.047,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2.489,01 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell EVN (+ 2,30 Prozent auf 28,90 EUR), Addiko Bank (+ 1,89 Prozent auf 27,00 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,46 Prozent auf 5,56 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,40 Prozent auf 17,40 EUR) und OMV (+ 1,22 Prozent auf 62,40 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen FACC (-5,36 Prozent auf 16,60 EUR), voestalpine (-4,30 Prozent auf 46,32 EUR), Raiffeisen (-3,20 Prozent auf 47,84 EUR), Vienna Insurance (-3,01 Prozent auf 61,20 EUR) und CPI Europe (-2,88 Prozent auf 15,50 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 464.337 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 40,006 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

Die ZUMTOBEL-Aktie präsentiert mit 7,04 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net