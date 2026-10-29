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Index-Bewegung

Schwache Performance in Wien: ATX schwächelt zum Start des Donnerstagshandels

Schwache Performance in Wien: ATX schwächelt zum Start des Donnerstagshandels

So bewegt sich der ATX morgens.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
80.90 EUR 0.30 EUR 0.37 %
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AT & S (AT&S)
149.00 EUR -8.00 EUR -5.10 %
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Erste Group Bank AG
107.50 EUR 0.90 EUR 0.84 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
30.20 EUR 0.40 EUR 1.34 %
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Lenzing AG
10.78 EUR 0.08 EUR 0.75 %
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OMV AG
73.20 EUR 0.35 EUR 0.48 %
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Österreichische Post AG
31.25 EUR -0.25 EUR -0.79 %
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Palfinger AG
27.70 EUR 0.80 EUR 2.97 %
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Raiffeisen
56.95 EUR 1.30 EUR 2.34 %
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UNIQA Insurance AG
17.52 EUR 0.06 EUR 0.34 %
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Wienerberger AG
16.20 EUR -0.13 EUR -0.80 %
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Indizes
ATX
6,427.01 EUR -12.58 EUR -0.2 %
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Am Donnerstag fällt der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse um 0,71 Prozent auf 6.393,74 Punkte zurück. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 185,356 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,002 Prozent auf 6.439,45 Punkte an der Kurstafel, nach 6.439,59 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 6.392,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 6.440,04 Zähler.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 1,96 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, betrug der ATX-Kurs 6.934,55 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, erreichte der ATX einen Wert von 6.300,88 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 29.10.2025, einen Wert von 4.674,39 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 19,47 Prozent. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 7.043,27 Punkte. Bei 5.007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Österreichische Post (+ 0,96 Prozent auf 31,55 EUR), Lenzing (+ 0,75 Prozent auf 10,78 EUR), Palfinger (+ 0,54 Prozent auf 27,85 EUR), Wienerberger (+ 0,37 Prozent auf 16,24 EUR) und EVN (+ 0,17 Prozent auf 30,25 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen AT S (AT&S) (-3,23 Prozent auf 150,00 EUR), Andritz (-2,22 Prozent auf 79,10 EUR), Raiffeisen (-1,93 Prozent auf 55,85 EUR), Erste Group Bank (-0,93 Prozent auf 106,50 EUR) und UNIQA Insurance (-0,57 Prozent auf 17,42 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. 16.607 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41,758 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,16 erwartet. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,49 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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