Schwache Performance in Wien: ATX verliert

Wiener Börse-Handel im Fokus

20.08.26 15:57 Uhr

Anleger in Wien treten am Donnerstag den Rückzug an.

Um 15:40 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,34 Prozent leichter bei 6.570,38 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 186,382 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,041 Prozent fester bei 6.595,59 Punkten in den Handel, nach 6.592,91 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 6.615,23 Punkte, das Tagestief hingegen 6.551,40 Zähler.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der ATX bereits um 2,42 Prozent zurück. Der ATX wies vor einem Monat, am 20.07.2026, einen Wert von 6.396,80 Punkten auf. Der ATX stand vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 5.904,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, wies der ATX einen Stand von 4.808,39 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 22,77 Prozent. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 6.780,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 5,54 Prozent auf 30,50 EUR), Verbund (+ 1,39 Prozent auf 58,30 EUR), Raiffeisen (+ 1,25 Prozent auf 60,80 EUR), Erste Group Bank (+ 0,67 Prozent auf 119,80 EUR) und Österreichische Post (+ 0,65 Prozent auf 31,00 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen UNIQA Insurance (-4,33 Prozent auf 17,22 EUR), voestalpine (-4,03 Prozent auf 42,86 EUR), AT S (AT&S) (-3,36 Prozent auf 144,00 EUR), Lenzing (-1,95 Prozent auf 22,60 EUR) und STRABAG SE (-1,67 Prozent auf 82,60 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX weist die UNIQA Insurance-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 269.461 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 47,119 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

Die OMV-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Mit 6,68 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net