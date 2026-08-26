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Kursverlauf

Schwache Performance in Wien: ATX verliert am Mittwochmittag

Schwache Performance in Wien: ATX verliert am Mittwochmittag

Der ATX sinkt am Mittwoch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
83.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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BAWAG
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ATX
6,726.32 EUR -31.87 EUR -0.47 %
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Um 12:08 Uhr verliert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,51 Prozent auf 6.723,47 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 190,258 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,002 Prozent tiefer bei 6.758,06 Punkten in den Handel, nach 6.758,19 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 6.713,95 Punkte, das Tageshoch hingegen 6.793,75 Zähler.

ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Verlust von 0,927 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, lag der ATX bei 6.457,92 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 02.06.2026, den Stand von 6.140,00 Punkten. Der ATX lag vor einem Jahr, am 02.09.2025, bei 4.592,65 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 25,63 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6.845,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit CA Immobilien (+ 1,09 Prozent auf 23,15 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,02 Prozent auf 17,88 EUR), Vienna Insurance (+ 0,56 Prozent auf 71,50 EUR), STRABAG SE (+ 0,53 Prozent auf 94,00 EUR) und BAWAG (+ 0,17 Prozent auf 177,40 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen EVN (-2,56 Prozent auf 28,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,56 Prozent auf 30,50 EUR), Andritz (-2,15 Prozent auf 82,00 EUR), Wienerberger (-1,82 Prozent auf 18,90 EUR) und voestalpine (-1,77 Prozent auf 44,34 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 103.619 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 47,119 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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