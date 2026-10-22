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ATX-Performance

Schwache Performance in Wien: ATX zum Start des Donnerstagshandels in der Verlustzone

Schwache Performance in Wien: ATX zum Start des Donnerstagshandels in der Verlustzone

Der ATX setzt heute nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
155.40 EUR -19.20 EUR -11.00 %
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BAWAG
158.30 EUR -3.70 EUR -2.28 %
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CA Immobilien
21.55 EUR 0.05 EUR 0.23 %
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Erste Group Bank AG
107.00 EUR -3.80 EUR -3.43 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Lenzing AG
10.52 EUR -0.56 EUR -5.05 %
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OMV AG
74.35 EUR 0.20 EUR 0.27 %
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Österreichische Post AG
30.80 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Raiffeisen
58.55 EUR 1.95 EUR 3.45 %
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Verbund AG
65.15 EUR -0.55 EUR -0.84 %
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voestalpine AG
43.04 EUR -0.68 EUR -1.56 %
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Indizes
ATX
6,407.90 EUR -157.80 EUR -2.4 %
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Um 09:09 Uhr verliert der ATX im Wiener Börse-Handel 2,12 Prozent auf 6.426,83 Punkte. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 185,029 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,031 Prozent schwächer bei 6.563,67 Punkten, nach 6.565,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6.563,75 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.423,85 Punkten verzeichnete.

ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 1,98 Prozent abwärts. Der ATX lag noch vor einem Monat, am 22.09.2026, bei 6.920,37 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 22.07.2026, den Wert von 6.528,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, wies der ATX einen Stand von 4.625,93 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 20,09 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.007,83 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit CA Immobilien (+ 0,70 Prozent auf 21,65 EUR), OMV (+ 0,20 Prozent auf 74,50 EUR), Österreichische Post (-0,16 Prozent auf 30,80 EUR), Verbund (-0,23 Prozent auf 65,90 EUR) und EVN (-0,34 Prozent auf 29,30 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-7,19 Prozent auf 160,00 EUR), Raiffeisen (-3,56 Prozent auf 56,90 EUR), Erste Group Bank (-3,41 Prozent auf 107,80 EUR), voestalpine (-3,12 Prozent auf 42,22 EUR) und BAWAG (-2,83 Prozent auf 158,00 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Lenzing-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 92.806 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,225 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,33 erwartet. Mit 6,39 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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