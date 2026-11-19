SLI-Marktbericht

Aktueller Marktbericht zum SLI.

Um 12:09 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,26 Prozent leichter bei 2.382,51 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,258 Prozent fester bei 2.394,85 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2.388,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.382,27 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.396,35 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Verluste von 2,01 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 19.10.2026, den Wert von 2.306,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, wies der SLI einen Wert von 2.303,88 Punkten auf. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, bei 2.020,31 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 10,76 Prozent aufwärts. Bei 2.443,50 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Logitech (+ 2,62 Prozent auf 86,90 CHF), VAT (+ 2,48 Prozent auf 538,00 CHF), Richemont (+ 2,37 Prozent auf 179,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,24 Prozent auf 69,50 CHF) und Sonova (+ 1,58 Prozent auf 295,20 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Novartis (-2,80 Prozent auf 127,80 CHF), Schindler (-2,66 Prozent auf 292,80 CHF), Lindt (-2,36 Prozent auf 8.270,00 CHF), Nestlé (-1,64 Prozent auf 84,62 CHF) und Swisscom (-1,46 Prozent auf 707,00 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI ist die Novartis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 953.151 Aktien gehandelt. Mit 349,157 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick

2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,23 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net