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SLI-Entwicklung

Schwache Performance in Zürich: SLI im Minus

Schwache Performance in Zürich: SLI im Minus

In Zürich stehen die Signale heute auf Stabilisierung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
77.14 EUR 1.92 EUR 2.55 %
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Alcon AG
64.42 EUR -2.64 EUR -3.94 %
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Amrize
37.18 EUR -0.47 EUR -1.25 %
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Galderma
204.00 EUR 2.00 EUR 0.99 %
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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
9,405.00 EUR -105.00 EUR -1.10 %
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Logitech S.A.
87.60 EUR 0.30 EUR 0.34 %
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Novartis AG
144.12 EUR -0.90 EUR -0.62 %
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Partners Group AG
733.20 EUR -8.80 EUR -1.19 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
432.10 EUR -4.60 EUR -1.05 %
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Straumann Holding AG
115.00 EUR 1.00 EUR 0.88 %
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Swiss Life AG (N)
1,073.00 EUR -4.00 EUR -0.37 %
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Swiss Re AG
164.85 EUR 0.20 EUR 0.12 %
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VAT
602.00 EUR 29.20 EUR 5.10 %
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Indizes
SLI
2,406.22 CHF -3.62 CHF -0.15 %
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Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,20 Prozent tiefer bei 2.405,10 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2.403,17 Zählern und damit 0,277 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2.409,84 Punkte).

Der SLI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 2.416,86 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2.403,90 Punkten lag.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 1,15 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 2.219,11 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 2.337,69 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 11.11.2025, den Wert von 2.069,72 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,81 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2.433,53 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1.915,56 Zählern.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit VAT (+ 3,10 Prozent auf 551,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,70 Prozent auf 70,84 CHF), Logitech (+ 2,47 Prozent auf 82,16 CHF), Galderma (+ 1,25 Prozent auf 190,90 CHF) und Amrize (+ 0,78 Prozent auf 34,72 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Alcon (-5,72 Prozent auf 58,34 CHF), Swiss Life (-2,20 Prozent auf 968,80 CHF), Lindt (-1,10 Prozent auf 8.550,00 CHF), Novartis (-0,94 Prozent auf 133,22 CHF) und Straumann (-0,94 Prozent auf 105,85 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Im SLI weist die Alcon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 959.102 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 345,819 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,96 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
04.11.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.11.26 Roche Neutral UBS AG
28.10.26 Roche Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets

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