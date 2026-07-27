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SLI-Kursverlauf

Schwache Performance in Zürich: SLI mittags in Rot

Schwache Performance in Zürich: SLI mittags in Rot

Heute legen Börsianer in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alcon AG
63.32 EUR -0.88 EUR -1.37 %
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Amrize
38.23 EUR -0.02 EUR -0.05 %
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Galderma
178.00 EUR -1.00 EUR -0.56 %
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Geberit AG (N)
591.20 EUR 31.00 EUR 5.53 %
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Givaudan AG
3,354.00 EUR -9.00 EUR -0.27 %
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Kühne + Nagel International AG (KN)
223.70 EUR -5.10 EUR -2.23 %
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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
9,740.00 EUR -120.00 EUR -1.22 %
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Partners Group AG
755.20 EUR -3.80 EUR -0.50 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
381.05 EUR -2.95 EUR -0.77 %
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Straumann Holding AG
104.00 EUR -1.00 EUR -0.95 %
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Swiss Life AG (N)
985.40 EUR -2.00 EUR -0.20 %
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Swiss Re AG
149.25 EUR -1.75 EUR -1.16 %
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UBS
45.84 EUR 0.04 EUR 0.09 %
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VAT
648.60 EUR -31.80 EUR -4.67 %
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Indizes
SLI
2,302.33 CHF 4.37 CHF 0.19 %
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Um 12:08 Uhr verliert der SLI im SIX-Handel 0,05 Prozent auf 2.296,88 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,245 Prozent tiefer bei 2.292,32 Punkten, nach 2.297,96 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 2.302,42 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2.294,59 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Verlust von 0,655 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, mit 2.298,35 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, bewegte sich der SLI bei 2.122,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, wies der SLI 2.022,04 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,78 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2.352,31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1.915,56 Zählern.

Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Geberit (+ 7,13 Prozent auf 564,60 CHF), Amrize (+ 0,66 Prozent auf 36,37 CHF), Roche (+ 0,44 Prozent auf 362,50 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,43 Prozent auf 212,10 CHF) und VAT (+ 0,36 Prozent auf 616,60 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Straumann (-5,84 Prozent auf 93,84 CHF), Lindt (-1,67 Prozent auf 9.130,00 CHF), Alcon (-1,36 Prozent auf 59,52 CHF), Swiss Life (-0,82 Prozent auf 921,60 CHF) und Givaudan (-0,66 Prozent auf 3.141,00 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 487.387 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 301,532 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,43 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

Information

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