Schwache Performance in Zürich: SLI mittags in Rot
Heute legen Börsianer in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.
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Um 12:08 Uhr verliert der SLI im SIX-Handel 0,05 Prozent auf 2.296,88 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,245 Prozent tiefer bei 2.292,32 Punkten, nach 2.297,96 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 2.302,42 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2.294,59 Punkten verzeichnete.
SLI-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Verlust von 0,655 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, mit 2.298,35 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, bewegte sich der SLI bei 2.122,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, wies der SLI 2.022,04 Punkte auf.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,78 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2.352,31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1.915,56 Zählern.
Gewinner und Verlierer im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Geberit (+ 7,13 Prozent auf 564,60 CHF), Amrize (+ 0,66 Prozent auf 36,37 CHF), Roche (+ 0,44 Prozent auf 362,50 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,43 Prozent auf 212,10 CHF) und VAT (+ 0,36 Prozent auf 616,60 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Straumann (-5,84 Prozent auf 93,84 CHF), Lindt (-1,67 Prozent auf 9.130,00 CHF), Alcon (-1,36 Prozent auf 59,52 CHF), Swiss Life (-0,82 Prozent auf 921,60 CHF) und Givaudan (-0,66 Prozent auf 3.141,00 CHF).
Die teuersten SLI-Konzerne
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 487.387 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 301,532 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
SLI-Fundamentaldaten im Blick
In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,43 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.net
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|Datum
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|12.03.26
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|12.03.26
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|Barclays Capital
|12.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG