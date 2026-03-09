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Index-Performance

Schwache Performance in Zürich: SLI schwächelt letztendlich

19.06.26 17:57 Uhr
Schwache Performance in Zürich: SLI schwächelt letztendlich | finanzen.net

In Zürich standen die Signale am Freitagabend auf Stabilisierung.

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SLI
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Schlussendlich schloss der SLI den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,14 Prozent) bei 2.212,64 Punkten ab. Zuvor ging der SLI 0,171 Prozent leichter bei 2.211,95 Punkten in den Freitagshandel, nach 2.215,73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2.221,34 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2.203,75 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der SLI bereits um 0,055 Prozent. Der SLI wurde vor einem Monat, am 19.05.2026, mit 2.122,84 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 19.03.2026, bewegte sich der SLI bei 1.982,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, erreichte der SLI einen Wert von 1.938,92 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,87 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2.223,32 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 1.915,56 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Alcon (+ 1,85 Prozent auf 52,86 CHF), Givaudan (+ 1,85 Prozent auf 3.252,00 CHF), Lonza (+ 1,44 Prozent auf 498,70 CHF), Swiss Re (+ 1,06 Prozent auf 123,40 CHF) und Swiss Life (+ 0,76 Prozent auf 877,80 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Amrize (-3,15 Prozent auf 43,61 CHF), Partners Group (-2,66 Prozent auf 681,00 CHF), Sonova (-1,63 Prozent auf 193,20 CHF), Julius Bär (-1,36 Prozent auf 65,48 CHF) und Straumann (-1,32 Prozent auf 104,65 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 17.992.049 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 282,530 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,46 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,73 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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12.03.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
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