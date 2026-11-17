Index-Performance

Der SLI verlor am Dienstagabend an Wert.

Am Dienstag gab der SLI via SIX letztendlich um 1,34 Prozent auf 2.399,31 Punkte nach. Zuvor ging der SLI 0,341 Prozent tiefer bei 2.423,48 Punkten in den Handel, nach 2.431,78 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2.425,82 Punkte, das Tagestief hingegen 2.396,93 Zähler.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der SLI auf 2.306,78 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2.304,26 Punkten. Der SLI stand vor einem Jahr, am 17.11.2025, bei 2.038,21 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 11,54 Prozent aufwärts. 2.443,50 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Zählern markiert.

SLI-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Swisscom (-0,14 Prozent auf 724,00 CHF), Sonova (-0,42 Prozent auf 287,60 CHF), Givaudan (-0,46 Prozent auf 4.072,00 CHF), Sika (-0,53 Prozent auf 189,30 CHF) und Alcon (-0,55 Prozent auf 61,80 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen UBS (-3,34 Prozent auf 39,06 CHF), Logitech (-2,28 Prozent auf 82,26 CHF), Swiss Life (-2,19 Prozent auf 972,00 CHF), Julius Bär (-2,11 Prozent auf 69,60 CHF) und Galderma (-2,02 Prozent auf 187,15 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 5.351.142 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 348,470 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,05 Prozent.

Redaktion Finanzen.net