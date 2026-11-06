Schwache Performance in Zürich: SLI startet im Minus

SIX-Handel im Blick

06.11.26 09:27 Uhr

Der SLI notiert am Freitagmorgen trotz positivem Vortag im Minus.

Am Freitag verbucht der SLI um 09:10 Uhr via SIX Verluste in Höhe von 1,74 Prozent auf 2.369,99 Punkte. Zuvor ging der SLI 1,77 Prozent tiefer bei 2.369,29 Punkten in den Handel, nach 2.412,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.366,65 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.372,71 Zählern.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0,344 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, notierte der SLI bei 2.226,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, lag der SLI noch bei 2.328,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.010,74 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,18 Prozent aufwärts. Bei 2.433,53 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Julius Bär (-0,09 Prozent auf 68,18 CHF), Logitech (-0,32 Prozent auf 80,04 CHF), UBS (-0,40 Prozent auf 39,73 CHF), Amrize (-0,52 Prozent auf 34,66 CHF) und Partners Group (-0,77 Prozent auf 670,20 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Kühne + Nagel International (-2,81 Prozent auf 238,30 CHF), Sonova (-2,53 Prozent auf 284,80 CHF), Swiss Re (-2,51 Prozent auf 155,20 CHF), Galderma (-2,31 Prozent auf 190,65 CHF) und Lonza (-2,29 Prozent auf 657,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 982.037 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 344,359 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SLI-Fundamentaldaten

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 6,74 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion Finanzen.net