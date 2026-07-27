Schwache Performance in Zürich: SLI zeigt sich am Nachmittag schwächer

SLI-Entwicklung

29.07.26 15:57 Uhr

Kaum bewegt zeigt sich der SLI aktuell.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,17 Prozent tiefer bei 2.312,38 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,192 Prozent auf 2.320,84 Punkte an der Kurstafel, nach 2.316,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.308,51 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.327,92 Zählern.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 0,661 Prozent. Der SLI wies vor einem Monat, am 29.06.2026, einen Wert von 2.275,35 Punkten auf. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, bei 2.086,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.07.2025, lag der SLI noch bei 1.992,15 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,50 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.327,92 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1.915,56 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Sandoz (+ 2,98 Prozent auf 66,98 CHF), Sika (+ 1,61 Prozent auf 179,85 CHF), UBS (+ 1,51 Prozent auf 43,08 CHF), Lonza (+ 1,32 Prozent auf 567,60 CHF) und Straumann (+ 1,09 Prozent auf 102,10 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Logitech (-3,53 Prozent auf 84,70 CHF), VAT (-2,78 Prozent auf 587,00 CHF), Richemont (-2,14 Prozent auf 189,50 CHF), Amrize (-0,99 Prozent auf 41,03 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,88 Prozent auf 76,74 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 4.532.661 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 307,340 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,17 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net