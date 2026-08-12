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SLI-Kursentwicklung

Schwache Performance in Zürich: SLI zum Handelsende in Rot

Schwache Performance in Zürich: SLI zum Handelsende in Rot

Der SLI zeigte sich am Abend mit negativem Vorzeichen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alcon AG
62.70 EUR -2.48 EUR -3.80 %
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Galderma
177.00 EUR -6.00 EUR -3.28 %
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Givaudan AG
3,395.00 EUR -82.00 EUR -2.36 %
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Kühne + Nagel International AG (KN)
224.70 EUR 2.00 EUR 0.90 %
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Lonza AG (N)
600.20 EUR 1.00 EUR 0.17 %
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Nestlé SA (Nestle)
84.07 EUR -2.12 EUR -2.46 %
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Novartis AG
131.20 EUR 1.82 EUR 1.41 %
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Partners Group AG
764.20 EUR -9.80 EUR -1.27 %
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Richemont
198.75 EUR -9.05 EUR -4.36 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
378.85 EUR 2.55 EUR 0.68 %
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Sandoz
79.50 EUR 2.30 EUR 2.98 %
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Swiss Re AG
149.20 EUR 1.10 EUR 0.74 %
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Indizes
SLI
2,304.26 CHF -14.05 CHF -0.61 %
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Am Montag verbuchte der SLI via SIX letztendlich Verluste in Höhe von 0,61 Prozent auf 2.304,26 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,271 Prozent auf 2.312,02 Punkte an der Kurstafel, nach 2.318,31 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2.302,30 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2.319,74 Einheiten.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 17.07.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2.298,35 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 2.101,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, einen Stand von 2.000,59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7,13 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2.352,31 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Sandoz (+ 2,60 Prozent auf 74,90 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,18 Prozent auf 213,80 CHF), Novartis (+ 0,78 Prozent auf 123,40 CHF), Swiss Re (+ 0,72 Prozent auf 140,45 CHF) und Lonza (+ 0,68 Prozent auf 566,40 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Richemont (-3,14 Prozent auf 186,40 CHF), Alcon (-2,97 Prozent auf 58,88 CHF), Nestlé (-2,84 Prozent auf 78,71 CHF), Givaudan (-2,66 Prozent auf 3.184,00 CHF) und Galderma (-2,20 Prozent auf 169,20 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 2.268.220 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 300,557 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
12:21 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
27.07.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG

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