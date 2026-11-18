Index im Blick

Am Mittwochabend zogen sich die Anleger in Zürich zurück.

Der SMI tendierte im SIX-Handel schlussendlich um 0,60 Prozent tiefer bei 14.886,12 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,744 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,085 Prozent auf 14.963,24 Punkte an der Kurstafel, nach 14.976,04 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 14.883,43 Punkte, das Tageshoch hingegen 15.008,61 Zähler.

SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der SMI bereits um 1,85 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Stand von 14.391,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, lag der SMI bei 14.320,90 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 18.11.2025, einen Stand von 12.481,95 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,37 Prozent nach oben. Bei 15.272,42 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 12.053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Logitech (+ 2,94 Prozent auf 84,68 CHF), Richemont (+ 1,45 Prozent auf 175,45 CHF), Alcon (+ 0,84 Prozent auf 62,32 CHF), Lonza (+ 0,54 Prozent auf 666,60 CHF) und Holcim (+ 0,40 Prozent auf 74,78 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Sandoz (-1,81 Prozent auf 81,50 CHF), Zurich Insurance (-1,47 Prozent auf 642,40 CHF), Novartis (-1,35 Prozent auf 131,48 CHF), UBS (-1,28 Prozent auf 38,56 CHF) und Swiss Life (-1,21 Prozent auf 960,20 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3.844.996 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 352,660 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,71 erwartet. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,19 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net