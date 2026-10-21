Schwache Performance in Zürich: SMI fällt zum Handelsstart

Index im Blick

21.10.26 09:27 Uhr

Der SMI bewegt sich am Mittwoch nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:10 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,21 Prozent tiefer bei 14.447,27 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,651 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,051 Prozent auf 14.471,03 Punkte an der Kurstafel, nach 14.478,37 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 14.436,84 Punkte, das Tageshoch hingegen 14.482,07 Zähler.

SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der SMI bereits um 0,834 Prozent. Der SMI lag vor einem Monat, am 21.09.2026, bei 13.956,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, stand der SMI bei 14.298,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, wies der SMI einen Wert von 12.622,70 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,06 Prozent zu. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12.053,51 Zählern.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,24 Prozent auf 71,84 CHF), Logitech (+ 0,43 Prozent auf 89,36 CHF), Sandoz (+ 0,36 Prozent auf 77,40 CHF), Swiss Life (+ 0,22 Prozent auf 931,40 CHF) und Richemont (-0,06 Prozent auf 175,90 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Partners Group (-1,37 Prozent auf 603,00 CHF), Sika (-1,06 Prozent auf 182,55 CHF), Holcim (-0,92 Prozent auf 64,32 CHF), Geberit (-0,79 Prozent auf 553,00 CHF) und Roche (-0,69 Prozent auf 387,20 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 194.805 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 326,511 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,87 zu Buche schlagen. Mit 7,57 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net