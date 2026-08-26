Schwache Performance in Zürich: SMI letztendlich im Minus
Am Abend zogen sich die Börsianer in Zürich zurück.
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Am Donnerstag tendierte der SMI via SIX letztendlich 1,08 Prozent leichter bei 14.386,56 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,677 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,669 Prozent auf 14.445,61 Punkte an der Kurstafel, nach 14.542,90 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14.459,17 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14.323,30 Zählern.
SMI-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,430 Prozent. Vor einem Monat, am 27.07.2026, lag der SMI-Kurs bei 14.421,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13.627,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, wies der SMI einen Stand von 12.207,12 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,60 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12.053,51 Zählern.
Top- und Flop-Aktien im SMI
Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Partners Group (+ 2,20 Prozent auf 751,80 CHF), Lonza (+ 0,10 Prozent auf 588,40 CHF), Richemont (+ 0,03 Prozent auf 191,05 CHF), UBS (-0,23 Prozent auf 43,80 CHF) und Alcon (-0,24 Prozent auf 58,46 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Givaudan (-2,94 Prozent auf 3.274,00 CHF), Novartis (-2,00 Prozent auf 124,64 CHF), Kühne + Nagel International (-1,77 Prozent auf 217,00 CHF), Nestlé (-1,69 Prozent auf 78,52 CHF) und Amrize (-1,67 Prozent auf 35,85 CHF).
Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3.718.956 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 316,756 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der SMI-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,61 zu Buche schlagen. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,19 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.net
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