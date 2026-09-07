Schwache Performance in Zürich: SMI liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus

Index im Blick

08.09.26 17:57 Uhr

Der SMI verlor am zweiten Tag der Woche an Boden.

Zum Handelsende bewegte sich der SMI im SIX-Handel 1,55 Prozent leichter bei 14.057,61 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,655 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 1,36 Prozent auf 14.085,53 Punkte an der Kurstafel, nach 14.279,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 14.035,88 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14.342,71 Punkten verzeichnete.

SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, betrug der SMI-Kurs 14.544,91 Punkte. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, bei 13.320,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, stand der SMI bei 12.312,65 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 6,12 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 14.669,51 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,51 Prozent auf 80,98 CHF), Swisscom (+ 2,44 Prozent auf 649,50 CHF), Nestlé (+ 2,07 Prozent auf 80,39 CHF), UBS (+ 1,44 Prozent auf 45,00 CHF) und Geberit (+ 0,82 Prozent auf 568,00 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Novartis (-10,89 Prozent auf 111,80 CHF), Amrize (-2,62 Prozent auf 34,59 CHF), Alcon (-2,00 Prozent auf 55,82 CHF), Swiss Re (-1,56 Prozent auf 135,55 CHF) und Logitech (-1,54 Prozent auf 79,44 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI ist die Novartis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 8.398.071 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 301,780 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net