Schwache Performance in Zürich: SMI präsentiert sich zum Handelsstart leichter

SMI-Entwicklung

Der SMI fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Am Dienstag notiert der SMI um 09:09 Uhr via SIX 1,46 Prozent tiefer bei 13.632,60 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,673 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1,50 Prozent auf 13.625,95 Punkte an der Kurstafel, nach 13.834,10 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 13.645,51 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13.610,67 Punkten lag.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Der SMI erreichte vor einem Monat, am 03.02.2026, den Stand von 13.372,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.12.2025, wies der SMI einen Wert von 12.858,33 Punkten auf. Der SMI wies vor einem Jahr, am 03.03.2025, einen Wert von 13.166,68 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,91 Prozent nach oben. Bei 14.063,53 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. 12.941,92 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Kühne + Nagel International (+ 2,25 Prozent auf 186,10 CHF), Logitech (+ 0,08 Prozent auf 70,76 CHF), Alcon (-0,15 Prozent auf 65,24 CHF), Swisscom (-0,28 Prozent auf 715,00 CHF) und Nestlé (-0,54 Prozent auf 82,76 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Zurich Insurance (-4,73 Prozent auf 547,80 CHF), Swiss Life (-3,13 Prozent auf 841,20 CHF), Amrize (-3,03 Prozent auf 47,72 CHF), UBS (-2,67 Prozent auf 30,98 CHF) und Holcim (-2,55 Prozent auf 67,28 CHF) unter Druck.

Die teuersten SMI-Konzerne

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 363.927 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 320,377 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SMI-Werte

2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,80 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.net