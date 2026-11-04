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Kursentwicklung im Fokus

Schwache Performance in Zürich: SMI startet im Minus

Schwache Performance in Zürich: SMI startet im Minus

Das macht der SMI am dritten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
79.02 EUR 1.02 EUR 1.31 %
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Alcon AG
64.68 EUR -0.46 EUR -0.71 %
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Amrize
37.35 EUR -0.51 EUR -1.35 %
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Givaudan AG
4,312.00 EUR 24.00 EUR 0.56 %
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Holcim AG
76.94 EUR -1.32 EUR -1.69 %
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Logitech S.A.
82.82 EUR -1.10 EUR -1.31 %
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Partners Group AG
722.00 EUR 16.80 EUR 2.38 %
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Richemont
180.90 EUR -1.00 EUR -0.55 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
422.70 EUR -6.90 EUR -1.61 %
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Swiss Re AG
165.85 EUR -2.15 EUR -1.28 %
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UBS
43.80 EUR 0.28 EUR 0.64 %
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Indizes
SMI
14,739.16 CHF -3.93 CHF -0.03 %
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Am Mittwoch bewegt sich der SMI um 09:10 Uhr via SIX 0,07 Prozent tiefer bei 14.733,04 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,715 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,101 Prozent höher bei 14.757,92 Punkten in den Mittwochshandel, nach 14.743,09 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 14.764,97 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14.729,98 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 0,097 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, einen Wert von 13.660,92 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wies der SMI einen Stand von 14.463,23 Punkten auf. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 04.11.2025, mit 12.306,89 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,22 Prozent. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 14.863,48 Punkte. 12.053,51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Holcim (+ 1,57 Prozent auf 72,30 CHF), UBS (+ 1,55 Prozent auf 40,08 CHF), Logitech (+ 1,05 Prozent auf 77,16 CHF), Partners Group (+ 0,94 Prozent auf 663,60 CHF) und Richemont (+ 0,69 Prozent auf 167,20 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Amrize (-1,05 Prozent auf 34,73 CHF), Givaudan (-1,04 Prozent auf 3.909,00 CHF), Swiss Re (-0,94 Prozent auf 152,00 CHF), Alcon (-0,80 Prozent auf 59,36 CHF) und Roche (-0,61 Prozent auf 388,60 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 207.445 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 344,510 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
02.11.26 Roche Neutral UBS AG
28.10.26 Roche Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
23.10.26 Roche Buy UBS AG

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