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SMI im Fokus

Schwache Performance in Zürich: SMI verbucht zum Ende des Mittwochshandels Abschläge

Schwache Performance in Zürich: SMI verbucht zum Ende des Mittwochshandels Abschläge

Der SMI kam am dritten Tag der Woche nicht vom Fleck.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
79.58 EUR 2.60 EUR 3.38 %
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Geberit AG (N)
620.20 EUR 6.60 EUR 1.08 %
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Logitech S.A.
88.80 EUR -8.46 EUR -8.70 %
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Lonza AG (N)
682.20 EUR -4.40 EUR -0.64 %
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Partners Group AG
693.60 EUR 5.40 EUR 0.78 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
429.40 EUR -0.65 EUR -0.15 %
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Sandoz
85.10 EUR -3.40 EUR -3.84 %
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Sika AG
188.30 EUR -0.10 EUR -0.05 %
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Swiss Life AG (N)
1,030.00 EUR 23.50 EUR 2.33 %
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Swiss Re AG
162.05 EUR -0.40 EUR -0.25 %
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UBS
41.83 EUR 0.27 EUR 0.65 %
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Zurich Insurance AG (Zürich)
661.80 EUR -14.00 EUR -2.07 %
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Indizes
SMI
14,581.10 CHF -16.53 CHF -0.11 %
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Schlussendlich beendete der SMI den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,11 Prozent) bei 14.581,10 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,676 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,577 Prozent leichter bei 14.513,44 Punkten in den Mittwochshandel, nach 14.597,63 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 14.621,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14.489,92 Punkten erreichte.

SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der SMI bereits um 0,752 Prozent zu. Der SMI lag noch vor einem Monat, am 28.09.2026, bei 13.942,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14.571,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, stand der SMI bei 12.360,15 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,07 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 14.669,51 Punkten. Bei 12.053,51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,93 Prozent auf 72,88 CHF), Partners Group (+ 1,38 Prozent auf 644,40 CHF), Swiss Life (+ 1,06 Prozent auf 952,40 CHF), Sika (+ 0,54 Prozent auf 176,20 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,39 Prozent auf 618,40 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Logitech (-10,81 Prozent auf 82,02 CHF), Sandoz (-2,70 Prozent auf 79,88 CHF), Geberit (-1,11 Prozent auf 570,20 CHF), Lonza (-0,94 Prozent auf 629,80 CHF) und Swiss Re (-0,92 Prozent auf 150,10 CHF) unter Druck.

Die teuersten SMI-Konzerne

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7.135.443 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 343,860 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist mit 11,02 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11:46 Roche Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
23.10.26 Roche Buy UBS AG
23.10.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.

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