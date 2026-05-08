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SMI im Fokus

Schwache Performance in Zürich: SMI verliert am Mittag

11.05.26 12:26 Uhr
Schwache Performance in Zürich: SMI verliert am Mittag | finanzen.net

Der SMI wagt sich heute nicht aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
83,02 CHF 1,00 CHF 1,22%
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Richemont
154,45 CHF -3,95 CHF -2,49%
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316,50 CHF 1,20 CHF 0,38%
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Sika AG
141,25 CHF -2,95 CHF -2,05%
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Swiss Life AG (N)
852,40 CHF -27,00 CHF -3,07%
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Swiss Re AG
124,05 CHF 0,60 CHF 0,49%
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UBS
35,25 CHF 0,22 CHF 0,63%
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Zurich Insurance AG (Zürich)
544,00 CHF 3,60 CHF 0,67%
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Indizes
SMI
13.083,5 PKT -17,2 PKT -0,13%
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Am Montag tendiert der SMI um 12:07 Uhr via SIX 0,20 Prozent leichter bei 13.074,81 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,552 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,177 Prozent auf 13.077,44 Punkte an der Kurstafel, nach 13.100,63 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 13.067,97 Punkte, das Tageshoch hingegen 13.137,17 Zähler.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, mit 13.183,28 Punkten bewertet. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.02.2026, bei 13.547,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, den Wert von 12.087,32 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,30 Prozent. Bei 14.063,53 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12.053,51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Logitech (+ 1,78 Prozent auf 85,80 CHF), Holcim (+ 1,13 Prozent auf 75,14 CHF), UBS (+ 0,77 Prozent auf 35,30 CHF), Zurich Insurance (+ 0,70 Prozent auf 544,20 CHF) und Swiss Re (+ 0,57 Prozent auf 124,15 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Swiss Life (-3,21 Prozent auf 851,20 CHF), Richemont (-2,37 Prozent auf 154,65 CHF), Sika (-2,12 Prozent auf 141,15 CHF), Geberit (-1,64 Prozent auf 515,40 CHF) und Givaudan (-1,12 Prozent auf 2.748,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1.004.855 Aktien gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 273,982 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,84 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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10.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Roche OverweightBarclays Capital
09.03.2026Roche OverweightBarclays Capital
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06.03.2026Roche BuyUBS AG
10.02.2026Roche OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
12.03.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.03.2026Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
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16.02.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
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