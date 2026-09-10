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SPI-Kursverlauf

Schwache Performance in Zürich: SPI fällt zum Ende des Donnerstagshandels

Schwache Performance in Zürich: SPI fällt zum Ende des Donnerstagshandels

Der SPI zeigte sich schlussendlich leichter.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BACHEM HOLDING AG
82.25 EUR 1.20 EUR 1.48 %
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Banque Cantonale du Jura SA
71.50 EUR -2.00 EUR -2.72 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,173.00 EUR 22.00 EUR 1.91 %
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Burkhalter Holding AG
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Curatis AG
20.60 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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DocMorris AG (ex Zur Rose)
11.58 EUR 0.02 EUR 0.17 %
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EvoNext Holdings AG
2.34 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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INTERROLL AG
1,630.00 EUR 10.00 EUR 0.62 %
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MindMaze Therapeutics
0.18 EUR -0.01 EUR -3.17 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
373.80 EUR -6.20 EUR -1.63 %
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Sulzer AG (N)
166.00 EUR 0.40 EUR 0.24 %
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UBS
46.84 EUR -1.06 EUR -2.21 %
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Xlife Sciences AG
14.20 EUR 0.80 EUR 5.97 %
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SPI
19,410.30 CHF -100.15 CHF -0.51 %
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Der SPI tendierte im SIX-Handel letztendlich um 0,51 Prozent leichter bei 19.410,30 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,437 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,185 Prozent fester bei 19.546,48 Punkten, nach 19.510,45 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 19.410,30 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19.567,41 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 2,91 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, lag der SPI bei 20.585,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, stand der SPI bei 19.010,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, wies der SPI einen Wert von 16.950,46 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,40 Prozent zu. Bei 20.636,94 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.847,58 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit MindMaze Therapeutics (+ 3,33 Prozent auf 0,18 CHF), Barry Callebaut (+ 2,61 Prozent auf 1.142,00 CHF), BACHEM (+ 2,39 Prozent auf 79,30 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 2,21 Prozent auf 69,50 CHF) und Burkhalter (+ 2,20 Prozent auf 120,80 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil INTERROLL (-7,72 Prozent auf 1.434,00 CHF), Xlife Sciences (-6,12 Prozent auf 13,80 CHF), Perrot Duval SA (-5,17 Prozent auf 110,00 CHF), DocMorris (-4,86 Prozent auf 10,18 CHF) und Sulzer (-3,95 Prozent auf 150,80 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 3.868.009 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 301,885 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SPI-Werte

Im SPI präsentiert die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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08.09.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
31.08.26 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.08.26 UBS Neutral Goldman Sachs Group Inc.

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