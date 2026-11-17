Schwache Performance in Zürich: SPI fällt zum Handelsende
Der SPI zeigte sich am Dienstag mit negativen Notierungen.
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Der SPI fiel im SIX-Handel zum Handelsschluss um 1,40 Prozent auf 21.047,65 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,677 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,294 Prozent auf 21.283,14 Punkte an der Kurstafel, nach 21.346,00 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 21.292,19 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21.030,77 Zählern.
So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, mit 20.288,85 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, lag der SPI-Kurs bei 20.181,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17.318,97 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 15,38 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 21.440,74 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Punkten markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI
Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Curatis (+ 6,31 Prozent auf 16,00 CHF), Schlatter Industries (+ 5,21 Prozent auf 20,20 CHF), Molecular Partners (+ 4,91 Prozent auf 2,35 CHF), Peach Property Group (+ 3,79 Prozent auf 4,66 CHF) und LEM (+ 3,50 Prozent auf 533,00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Highlight Event and Entertainment (-16,15 Prozent auf 4,36 CHF), Addex Therapeutics (-6,76 Prozent auf 0,03 CHF), Tecan (N) (-6,35 Prozent auf 233,00 CHF), GAM (-5,50 Prozent auf 0,06 CHF) und Xlife Sciences (-5,44 Prozent auf 8,00 CHF).
Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 5.351.142 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 354,756 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus
Die EvoNext-Aktie verzeichnet mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Bellevue-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,20 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion Finanzen.net
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