SPI-Performance im Blick

Der SPI zeigt sich am fünften Tag der Woche in Rot.

Am Freitag steht der SPI um 12:06 Uhr via SIX 0,55 Prozent im Minus bei 20.615,27 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,636 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,127 Prozent auf 20.702,03 Punkte an der Kurstafel, nach 20.728,29 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20.702,03 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20.524,36 Zählern.

SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der SPI bereits um 3,34 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 20.10.2026, einen Stand von 20.399,08 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20.199,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 17.253,92 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,01 Prozent zu. Bei 21.440,74 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell GAM (+ 4,65 Prozent auf 0,05 CHF), BioVersys (+ 3,56 Prozent auf 23,30 CHF), Barry Callebaut (+ 1,97 Prozent auf 1.241,00 CHF), PolyPeptide (+ 1,92 Prozent auf 42,50 CHF) und Nestlé (+ 1,52 Prozent auf 85,73 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen WISeQey (-7,48 Prozent auf 5,44 USD), ams-OSRAM (-7,48 Prozent auf 12,74 CHF), Xlife Sciences (-6,23 Prozent auf 7,22 CHF), ASMALLWORLD (-6,11 Prozent auf 1,23 CHF) und INFICON (-5,44 Prozent auf 149,60 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2.847.884 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 350,436 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

Im SPI präsentiert die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net