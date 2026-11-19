SPI-Performance

Der SPI notiert am Mittag im negativen Bereich.

Am Donnerstag steht der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,40 Prozent im Minus bei 20.852,94 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,651 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,097 Prozent auf 20.956,96 Punkte an der Kurstafel, nach 20.936,66 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 20.971,24 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20.852,94 Punkten lag.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verlor der SPI bereits um 2,23 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, erreichte der SPI einen Stand von 20.271,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20.223,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17.218,49 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 14,31 Prozent aufwärts. Bei 21.440,74 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16.847,58 Punkten.

Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit SHL Telemedicine (+ 8,42 Prozent auf 1,03 CHF), INFICON (+ 5,75 Prozent auf 165,60 CHF), BELIMO (+ 5,42 Prozent auf 777,50 CHF), Comet (+ 4,78 Prozent auf 315,80 CHF) und SFS (+ 4,13 Prozent auf 146,20 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Xlife Sciences (-5,64 Prozent auf 7,70 CHF), Schlatter Industries (-3,00 Prozent auf 19,40 CHF), Novartis (-2,80 Prozent auf 127,80 CHF), Schindler (-2,66 Prozent auf 292,80 CHF) und Lindt (-2,36 Prozent auf 8.270,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 953.151 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 353,283 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Die EvoNext-Aktie hat mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Bellevue-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net