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Kursentwicklung

Schwache Performance in Zürich: SPI sackt am Freitagnachmittag ab

Schwache Performance in Zürich: SPI sackt am Freitagnachmittag ab

Aktueller Marktbericht zum SPI.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
0.02 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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ams-OSRAM AG
16.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,400.00 EUR -10.00 EUR -0.71 %
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Bellevue AG
7.70 EUR 0.10 EUR 1.32 %
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Cicor Technologies Ltd.
136.80 EUR -6.60 EUR -4.60 %
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EvoNext Holdings AG
2.62 EUR -0.02 EUR -0.76 %
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Gurit Holding AG
54.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Medacta
115.00 EUR -11.00 EUR -8.73 %
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Orell Fuessli AG
149.00 EUR -2.00 EUR -1.32 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
430.20 EUR -6.40 EUR -1.47 %
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Swiss Re AG
166.90 EUR -7.75 EUR -4.44 %
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UBS
43.45 EUR -1.10 EUR -2.47 %
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WISeQey
6.94 USD 0.42 USD 6.44 %
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Indizes
SPI
20,759.03 CHF -326.16 CHF -1.55 %
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Am Freitag geht es im SPI um 15:39 Uhr via SIX um 1,96 Prozent auf 20.672,08 Punkte abwärts. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,681 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 1,72 Prozent tiefer bei 20.722,28 Punkten, nach 21.085,19 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Freitag bei 20.800,24 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20.598,79 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0,287 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 06.10.2026, einen Wert von 19.562,45 Punkten auf. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 06.08.2026, mit 20.445,85 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, wies der SPI einen Stand von 16.989,38 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 13,32 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 21.271,96 Punkte. 16.847,58 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Cicor Technologies (+ 4,44 Prozent auf 131,80 CHF), Orell Fuessli (+ 3,70 Prozent auf 140,00 CHF), WISeQey (+ 3,37 Prozent auf 6,74 USD), Gurit (+ 2,73 Prozent auf 52,60 CHF) und ams-OSRAM (+ 1,99 Prozent auf 14,87 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Medacta (-14,45 Prozent auf 105,40 CHF), Addex Therapeutics (-9,73 Prozent auf 0,02 CHF), Barry Callebaut (-5,35 Prozent auf 1.238,00 CHF), Schlatter Industries (-4,85 Prozent auf 19,60 CHF) und Swiss Re (-4,30 Prozent auf 152,35 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 3.298.338 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 349,317 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Bellevue-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
23.09.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.

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