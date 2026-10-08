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SIX-Handel im Fokus

Schwache Performance in Zürich: SPI verbucht Verluste

Schwache Performance in Zürich: SPI verbucht Verluste

Der SPI fällt am vierten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ams-OSRAM AG
24.10 EUR -1.70 EUR -6.59 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,121.00 EUR 13.00 EUR 1.17 %
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Curatis AG
20.20 EUR 1.70 EUR 9.19 %
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DocMorris AG (ex Zur Rose)
14.59 EUR 1.19 EUR 8.88 %
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EvoNext Holdings AG
2.38 EUR 0.04 EUR 1.71 %
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GAM AG
0.07 EUR 0.00 EUR 6.02 %
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Gurit Holding AG
52.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Infomaniak SA Act nom -B-
81.96 CHF -3.04 CHF -3.58 %
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Aktie kaufen
Klingelnberg AG
10.90 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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MindMaze Therapeutics
0.14 EUR 0.00 EUR 0.69 %
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Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
7.70 EUR -0.02 EUR -0.26 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
391.40 EUR 1.40 EUR 0.36 %
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SoftwareONE
8.97 EUR -0.02 EUR -0.22 %
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TX Group
177.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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UBS
42.25 EUR 0.05 EUR 0.12 %
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Indizes
SPI
19,338.33 CHF -217.15 CHF -1.11 %
News | Analysen

Am Donnerstag verbucht der SPI um 15:39 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0,62 Prozent auf 19.433,73 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,433 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,724 Prozent leichter bei 19.413,96 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 19.555,48 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 19.313,54 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19.466,65 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0,071 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wies der SPI einen Stand von 19.848,24 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, erreichte der SPI einen Stand von 19.931,89 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 08.10.2025, den Wert von 17.419,74 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,53 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20.636,94 Punkten. Bei 16.847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell MindMaze Therapeutics (+ 6,41 Prozent auf 0,15 CHF), DocMorris (+ 3,82 Prozent auf 13,87 CHF), Gurit (+ 3,74 Prozent auf 49,90 CHF), SoftwareONE (+ 2,51 Prozent auf 8,77 CHF) und TX Group (+ 2,37 Prozent auf 173,00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Infomaniak (-9,29 Prozent auf 77,10 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-6,71 Prozent auf 6,95 CHF), ams-OSRAM (-6,16 Prozent auf 22,56 CHF), Klingelnberg (-4,13 Prozent auf 10,45 CHF) und GAM (-4,11 Prozent auf 0,07 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1.713.898 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 306,374 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
23.09.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.

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