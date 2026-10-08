Schwache Performance in Zürich: SPI verbucht zum Handelsstart Verluste

SPI im Fokus

08.10.26 09:27 Uhr

Der SPI notiert heute trotz positivem Vortag im Minus.

Der SPI gibt im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,95 Prozent auf 19.369,50 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,433 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,724 Prozent auf 19.413,96 Punkte an der Kurstafel, nach 19.555,48 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 19.413,96 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19.369,50 Punkten lag.

SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der SPI bereits um 0,402 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 19.848,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, lag der SPI bei 19.931,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, wurde der SPI mit 17.419,74 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,18 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20.636,94 Punkten. 16.847,58 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Addex Therapeutics (+ 4,39 Prozent auf 0,02 CHF), Emmi (+ 3,21 Prozent auf 867,00 CHF), TX Group (+ 1,66 Prozent auf 171,80 CHF), Lindt (+ 1,51 Prozent auf 80.900,00 CHF) und Lindt (+ 1,38 Prozent auf 7.710,00 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Kudelski (-5,45 Prozent auf 1,22 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-5,38 Prozent auf 17,22 CHF), SHL Telemedicine (-4,76 Prozent auf 1,00 CHF), GAM (-4,66 Prozent auf 0,07 CHF) und Carlo Gavazzi (-4,55 Prozent auf 157,50 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SPI weist die Addex Therapeutics-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 225.510 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 306,374 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

SPI-Fundamentaldaten

Die EvoNext-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die Curatis-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net