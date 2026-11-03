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Index-Performance im Blick

Schwache Performance in Zürich: SPI verliert am Dienstagmittag

Schwache Performance in Zürich: SPI verliert am Dienstagmittag

Am Dienstag halten sich die Börsianer in Zürich zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASMALLWORLD AG
1.04 EUR -0.38 EUR -26.76 %
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Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
34.55 EUR -2.95 EUR -7.87 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,324.00 EUR 37.00 EUR 2.87 %
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Bellevue AG
7.15 EUR -0.20 EUR -2.72 %
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Burckhardt Compression AG
510.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Curatis AG
18.50 EUR 0.10 EUR 0.54 %
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Edisun Power Europe AG
77.50 EUR 1.00 EUR 1.31 %
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EvoNext Holdings AG
2.52 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Gurit Holding AG
52.00 EUR 1.50 EUR 2.97 %
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Highlight Event and Entertainment AG
4.76 EUR -0.39 EUR -7.57 %
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Molecular Partners AG
2.98 EUR -0.18 EUR -5.70 %
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PolyPeptide
44.80 EUR -0.40 EUR -0.88 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
441.00 EUR -2.20 EUR -0.50 %
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UBS
43.21 EUR 0.57 EUR 1.34 %
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WISeQey
7.32 USD -0.79 USD -9.74 %
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Indizes
SPI
20,852.06 CHF -15.68 CHF -0.08 %
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Am Dienstag notiert der SPI um 12:06 Uhr via SIX 0,13 Prozent schwächer bei 20.840,30 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,652 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,373 Prozent leichter bei 20.789,85 Punkten in den Handel, nach 20.867,74 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 20.757,08 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20.879,45 Punkten erreichte.

SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Stand von 19.397,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, notierte der SPI bei 20.208,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wurde der SPI mit 16.982,87 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 14,24 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 20.918,26 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 16.847,58 Punkten.

Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Burckhardt Compression (+ 14,32 Prozent auf 543,00 CHF), ASMALLWORLD (+ 13,33 Prozent auf 1,19 CHF), PolyPeptide (+ 4,96 Prozent auf 43,40 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 4,78 Prozent auf 4,82 CHF) und Gurit (+ 3,97 Prozent auf 49,70 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Curatis (-10,11 Prozent auf 16,90 CHF), WISeQey (-9,74 Prozent auf 7,32 USD), Molecular Partners (-7,55 Prozent auf 2,57 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-6,67 Prozent auf 32,20 CHF) und Edisun Power Europe (-5,21 Prozent auf 69,20 CHF) unter Druck.

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 597.330 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 358,019 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Die EvoNext-Aktie verzeichnet mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 8,20 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
30.10.26 UBS Kaufen DZ BANK
28.10.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
07.10.26 UBS Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.

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