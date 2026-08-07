Schwache Performance in Zürich: SPI zeigt sich schlussendlich leichter

SIX-Handel im Blick

11.08.26 17:57 Uhr

Der SPI sank zum Handelsschluss.

Zum Handelsende tendierte der SPI im SIX-Handel 0,36 Prozent schwächer bei 20.511,96 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,533 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,012 Prozent auf 20.588,21 Punkte an der Kurstafel, nach 20.585,70 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 20.507,90 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20.636,94 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20.023,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, stand der SPI bei 18.575,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, erreichte der SPI einen Wert von 16.567,52 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,44 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 20.636,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Zählern markiert.

Die Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Idorsia (+ 9,69 Prozent auf 6,51 CHF), ams-OSRAM (+ 7,75 Prozent auf 19,19 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 6,84 Prozent auf 28,90 CHF), Addex Therapeutics (+ 6,67 Prozent auf 0,04 CHF) und Villars SA (+ 5,22 Prozent auf 605,00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Tecan (N) (-10,30 Prozent auf 181,20 CHF), GAM (-7,62 Prozent auf 0,08 CHF), DocMorris (-3,41 Prozent auf 9,36 CHF), SoftwareONE (-3,06 Prozent auf 9,19 CHF) und EMS-CHEMIE (-3,02 Prozent auf 803,50 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SPI sticht die Idorsia-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3.353.404 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 316,886 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Im SPI hat die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net