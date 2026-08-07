DAX 26.391 +0,3%ESt50 6.551 +0,2%MSCI World 4.996 -0,2%Top 10 Crypto 8,37 -0,4%Nas 26.445 -0,6%Bitcoin 55.154 -0,4%Euro 1,1543 ±0,0%Öl 88,9 +1,4%Gold 4.378 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
SIX-Handel im Blick

Schwache Performance in Zürich: SPI zeigt sich schlussendlich leichter

Schwache Performance in Zürich: SPI zeigt sich schlussendlich leichter

Der SPI sank zum Handelsschluss.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
0.04 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
ams-OSRAM AG
19.30 EUR 0.30 EUR 1.58 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
30.55 EUR 2.45 EUR 8.72 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Curatis AG
21.60 EUR 0.40 EUR 1.89 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
DocMorris AG (ex Zur Rose)
10.27 EUR -0.24 EUR -2.28 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
EMS-CHEMIE AG
865.00 EUR -20.00 EUR -2.26 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
EvoNext Holdings AG
2.22 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
GAM AG
0.08 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Idorsia AG
6.52 EUR 0.06 EUR 1.01 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Logitech S.A.
90.94 EUR -0.66 EUR -0.72 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG (Inhaberaktie)
404.80 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SoftwareONE
9.94 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Tecan (N)
193.20 EUR -14.60 EUR -7.03 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SPI
20,511.96 CHF -73.74 CHF -0.36 %
News | Analysen

Zum Handelsende tendierte der SPI im SIX-Handel 0,36 Prozent schwächer bei 20.511,96 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,533 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,012 Prozent auf 20.588,21 Punkte an der Kurstafel, nach 20.585,70 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 20.507,90 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20.636,94 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20.023,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, stand der SPI bei 18.575,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, erreichte der SPI einen Wert von 16.567,52 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,44 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 20.636,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Zählern markiert.

Die Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Idorsia (+ 9,69 Prozent auf 6,51 CHF), ams-OSRAM (+ 7,75 Prozent auf 19,19 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 6,84 Prozent auf 28,90 CHF), Addex Therapeutics (+ 6,67 Prozent auf 0,04 CHF) und Villars SA (+ 5,22 Prozent auf 605,00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Tecan (N) (-10,30 Prozent auf 181,20 CHF), GAM (-7,62 Prozent auf 0,08 CHF), DocMorris (-3,41 Prozent auf 9,36 CHF), SoftwareONE (-3,06 Prozent auf 9,19 CHF) und EMS-CHEMIE (-3,02 Prozent auf 803,50 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SPI sticht die Idorsia-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3.353.404 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 316,886 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Im SPI hat die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

Aktuelle ams-OSRAM Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

ams-OSRAM Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ams-OSRAM nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
05.05.26 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.