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Schwache Performance

Kering-Aktie bricht ein: Luxusbranche erneut unter Druck

Kering-Aktie bricht ein: Luxusbranche erneut unter Druck

Im Luxus- und Kosmetiksektor entwickeln sich die Aktien zum Wochenschluss höchst unterschiedlich. Analysteneinschätzungen und jüngste Geschäftszahlen sorgen für Bewegung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kering
189.46 EUR -9.42 EUR -4.74 %
Charts | News | Analysen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
431.10 EUR -0.45 EUR -0.10 %
Charts | News | Analysen
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
383.10 EUR -5.45 EUR -1.40 %
Charts | News | Analysen
Richemont
186.60 EUR -0.90 EUR -0.48 %
Charts | News | Analysen

Die Aktien von Kering sind am Freitag in Paris eingebrochen. Zeitweise geht es um 11,53 Prozent auf 188,88 Euro abwärts. Damit kam es erneut zu einer negativen Überraschung im Luxussegment. Erst am Vortag waren die Aktien von Hermès gefallen, nachdem die Zahlen nicht überzeugt hatten. Im Sog von Kering schwächelten vor dem Wochenende auch andere Werte des Sektors wie LVMH und Richemont.

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Kering-Aktie stürzt ab – Gucci bleibt das Sorgenkind

Einmal mehr stand bei Kering die Marke Gucci im Zentrum. Die geschäftliche Wende bleibe schwierig, so lange es hier keine überzeugende Stabilisierung gebe, betonten die Analysten von Deutsche Bank Research. Es gelte nun die Jahreszahlen abzuwarten. Dann müsse sich zeigen, ob Einsparungen sich positiv auswirkten.

L'Oréal-Aktie legt nach starken Zahlen zu

Einen Lichtblick gab es dagegen von L'Oréal, deren Aktien sich mit den Luxuswerten im Sektor der Konsumgüter befinden. Die Aktien knüpften an den jüngsten Ausbruch nach oben mit einem Hoch seit Mitte 2024 an. Die Analysten von Jefferies bezeichneten die Zahlen zum dritten Quartal als beeindruckend. Der Kosmetikkonzern habe die Konsensschätzungen deutlich übertroffen.

+ dpa-AFX

Bildquellen: August_0802 / Shutterstock.com, Piotr Swat / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
22.10.26 Kering Sector Perform RBC Capital Markets
03.09.26 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 Kering Hold Deutsche Bank AG
13.07.26 Kering Hold Deutsche Bank AG
17.06.26 Kering Market-Perform Bernstein Research

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