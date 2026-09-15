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Schwache Performance

LVMH-Aktie unter Druck: Schwacher China-Konsum belastet Luxuskonzern

LVMH-Aktie unter Druck: Schwacher China-Konsum belastet Luxuskonzern

Die LVMH-Aktie setzt ihre Talfahrt fort. Schwacher Konsum in China und ein gesenktes Kursziel belasten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
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Aktien von LVMH haben am Dienstag stärker nachgegeben und damit ihre Schwächephase fortgesetzt. Zuletzt verlor der Wert in Paris 2,26 Prozent auf 408 Euro. Die Aktie befindet sich damit weiter unter Druck. Lag sie zu Jahresbeginn noch bei über 640 Euro, notiert sie nun knapp über 400 Euro. Sie fiel damit auch aus der Liga der zehn wertvollsten europäischen Unternehmen.

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Marktteilnehmer verwiesen auf die anhaltende Schwäche des Luxusgütersektors. Konjunkturdaten des wichtigen chinesischen Marktes waren enttäuschend ausgefallen. Die Einzelhandelsumsätze waren im August unter den Erwartungen geblieben und zeugten damit von dem schleppenden Konsum.

Hinzu kam, dass das US-Analysehaus Bernstein das Kursziel für LVMH von 570 auf 520 Euro gesenkt hatte, was aber immer noch deutlich über dem aktuellen Niveau liegt.

PARIS (dpa-AFX)

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com, TungCheung / Shutterstock.com

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09:11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
14.09.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
17.08.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
12.08.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG

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