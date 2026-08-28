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Schwache Phase

Aktien von Vonovia, FMC & Co. unter Druck: Zinsanstieg belastet - Geraten sichere Aktienhäfen in Gefahr?

Aktien von Vonovia, FMC & Co. unter Druck: Zinsanstieg belastet - Geraten sichere Aktienhäfen in Gefahr?

Steigende Zinsen an den Kapitalmärkten haben zum Wochenbeginn die Aktienkurse von als sichere Anlagen geltenden Unternehmen belastet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
1.90 EUR -0.09 EUR -4.48 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
39.52 EUR -0.52 EUR -1.30 %
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LEG Immobilien
49.28 EUR -0.72 EUR -1.44 %
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TAG Immobilien AG
12.93 EUR -0.15 EUR -1.15 %
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Vonovia SE
19.39 EUR -0.48 EUR -2.39 %
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Dazu zählen unter anderen die Immobilienwerte, die Telekombranche und der Gesundheitssektor (STOXX EU600 Health Care).

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Diese Sektoren stehen für stabile Erträge auch in konjunkturell schwachen Phasen. Sie erwirtschaften oftmals hohe Barmittel, die sie zu Teilen an die Aktionäre weitergeben. Mit attraktiven und sicheren Dividenden haben sie aus Sicht von Investoren einen Anleihe-ähnlichen Status, im Englischen spricht man auch von "Bond-Proxy".

Das Problem: An den Anleihemärkten sind die Renditen zuletzt stark gestiegen. Zehnjährige Bundesanleihen erklommen am Montag den höchsten Stand seit 15 Jahren. Mit einer Rendite von 3,31 Prozent sind sie aus Anlageperspektive mittlerweile eine attraktive Alternative zu Aktien geworden. Die 30-jährigen deutschen Staatspapiere rentieren mit 3,8 Prozent sogar noch merklich höher.

Angesichts solcher Renditen schichten Anleger im Portfolio teilweise aus Aktien in Anleihen um. Opfer solcher Anpassungen an die neuen Marktbedingungen sind unter den Aktien zumeist eben die Bond-Proxies. Im DAX traf es mit Vonovia, und Fresenius zwei ihrer Vertreter mit Dividendenrenditen von gut 5 respektive 3,7 Prozent. Vonovia-Aktien verloren via XETRA zuletzt 2,49 Prozent auf 19,36 Euro und FMC sanken um 1,38 Prozent auf 39,37 Euro. Im MDAX büßten die Papiere von Aroundtown zuletzt 3,8 Prozent ein auf 1,90 Euro, die Immobiliengruppe wirft eine Dividendenrendite von 4 Prozent ab. Unter Druck gerieten auch TAG Immobilien und LEG mit Verlusten von 2,9 Prozent auf 12,74 Euro bzw. 2,55 Prozent auf 48,92 Euro.

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"Höhere Anleiherenditen machen festverzinsliche Anlagen attraktiver und verteuern gleichzeitig Investitionen und Wachstum", schrieb Analyst Maximilian Wenke vom Broker Etoro. Am Anleihemarkt würden Risiken wie Inflation, Staatsverschuldung und Risikoprämien unmittelbar eingepreist. In der Eurozone und wohl auch in den Vereinigten Staaten stehen die Zeichen auf Zinserhöhungen.

Schwächster Sektor waren am Montag die Immobilienwerte. Die 30 im Stoxx 600 Real Estate Sektor enthaltenen Aktien verloren im Schnitt 0,7 Prozent. Der Sektor fiel auf den niedrigsten Stand seit Mitte Juli. Hier kommt erschwerend hinzu, dass das Geschäftsmodell von Immobiliengesellschaften stark auf Fremdfinanzierung basiert. Steigen die Renditen an den Kapitalmärkten, steigen also tendenziell auch die Finanzierungskosten der Unternehmen. Zudem erschweren hohe Zinsen Verkäufe aus dem Portfolio ebenso wie Zukäufe.

/bek/ag/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Vonovia SE, Fresenius Medical Care

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DatumRatingAnalyst
24.08.26 Vonovia SE Underweight Barclays Capital
24.08.26 Vonovia SE Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.08.26 Vonovia SE Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Vonovia SE Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Vonovia SE Buy Jefferies & Company Inc.

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