DAX 25.366 +0,4%ESt50 6.205 +0,6%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 11,13 +1,2%Nas 27.204 -0,2%Bitcoin 74.417 +0,2%Euro 1,1196 -0,0%Öl 105,7 +0,0%Gold 4.143 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Schwache Staplernachfrage: Kion senkt Ausblick - Mittelfristziel verschoben

Werte in diesem Artikel
Aktien
KION GROUP AG
33.70 EUR -0.05 EUR -0.15 %
Charts | News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der erhofft Aufschwung ist beim Stapler-Hersteller Kion (KION GROUP) bislang ausgeblieben. Die Frankfurter senkten am Mittwoch ihre Prognose für das laufende Jahr und verschoben auch den Zeitpunkt für das Erreichen der Mittelfristziele. Die Anpassungen seien überwiegend auf den Auftragseingang im Stapler-Segment im dritten Quartal zurückzuführen, der sich nicht wie erwartet entwickelt habe, teilte das Unternehmen mit. Auch wurden vorläufige Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, die die Markterwartungen verfehlten. Die Aktie rutschte in einer ersten Reaktion deutlich ab, berappelte sich dann aber und notierte zuletzt deutlicher in der Gewinnzone. So hatte das Unternehmen jüngst bereits eine träge Geschäftsentwicklung signalisiert. Zudem hat sich der Aktienkurs 2026 bereits in etwa halbiert

Werbung

Kion erwartet 2026 nun einen Umsatz zwischen 11,45 und 11,75 Milliarden Euro, statt zuvor 11,525 und 12,025 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll zwischen 815 und 875 Millionen Euro liegen. Bislang hatte Kion 880 bis 980 Millionen Euro auf dem Zettel. Das eigentlich für nächstes Jahr avisierte Ziel einer zweistelligen operativen Marge wird erst nach 2027 zu erreichen sein, hieß es weiter./lew/mis

Aktuelle KION GROUP Aktie News

Werbung

KION GROUP Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für KION GROUP nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
13.10.26 KION GROUP Buy UBS AG
07.10.26 KION GROUP Buy Warburg Research
05.10.26 KION GROUP Outperform Bernstein Research
05.10.26 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.