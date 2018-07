Dax & Co. zum Wochenstart im Minus - Firmenbilanzen enttäuschen

Frankfurt (Reuters) - Vor der Veröffentlichung zahlreicher Firmenbilanzen und wichtiger Zentralbankentscheidungen in den kommenden Tagen haben sich Anleger in Europa zurückgehalten.

Dax und EuroStoxx50 verloren am Montag je 0,3 Prozent auf 12.822 und 3513 Punkte. "Grundsätzlich ist die Stimmung ganz positiv, aber weil die Aktienmärkte vergangene Woche so gut gelaufen sind, nehmen einige Anleger wohl erstmal ihre Gewinne mit", sagte ein Händler. In der vergangenen Woche hatten Dax und EuroStoxx50 jeweils rund zwei Prozent zugelegt.

In den kommenden Tagen öffnen allein aus dem deutschen Leitindex mehr als ein halbes Duzend Firmen ihre Bücher für Investoren. Hinzu kommen über 140 Firmen aus dem US-Index S&P-500, darunter der Smartphone-Hersteller Apple. Vergangene Woche hatten US-Techfirmen wie Intel und Facebook Anleger mit ihren Zahlen enttäuscht und die Aktienkurse in den Keller geschickt. Inmitten der Bilanzflut entscheidet am Mittwoch die US-Notenbank Fed über den Leitzins für die weltweit führende Volkswirtschaft. Auch bei der Bank von Japan stehen geldpolitische Entscheidungen an.

Einige Anleger trauten nach Einschätzung von Experten auch der Handelsabsprache von US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker nicht über den Weg. Zwar hätten sich die beiden darauf verständigt, dass es Gespräche zum Abbau von Handelsschranken geben solle, sagte Volkswirt Christian Schmidt von der Landesbank Helaba. "Jedoch hat die Vergangenheit bereits gezeigt, dass verschiedene Absichtserklärungen seitens des US-Präsidenten nur kurze Halbwertzeiten aufwiesen. Insofern wird sich zeigen müssen, ob und in wieweit es zu einer sinnvollen Einigung kommt."

KATERSTIMMUNG BEI BIERBRAUER HEINEKEN

Einer der gefragtesten Werte an der deutschen Börse waren die Aktien des Anlgenbauers Gea Group im MDax. Sie kletterten zeitweise um 8,9 Prozent, nachdem die Zahlen des zweiten Quartals besser ausgefallen waren als erwartet. Auch die Auftragseingänge seien überraschend hoch gewesen, erklärte Analyst Thorsten Reigber von der DZ Bank. Allerdings habe Gea noch einen langen Weg vor sich und müsse das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen nach mehreren Gewinnwarnungen in den vergangenen eineinhalb Jahren.

Enttäuscht zeigten sich Investoren dagegen von den Zahlen des Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers. Dessen im TecDax notierten Aktien verloren 1,6 Prozent. Der Umsatz des Börsenneuling stagnierte im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 und der Gewinn nach Steuern ging um zehn Prozent zurück.

Katerstimmung herrschte auch bei den Investoren von Heineken, nachdem der niederländische Bierbrauer seine Prognosen für die Gewinnmarge zurückgeschraubt hatte. Heineken hatte 2017 das Brasilien-Geschäft des japanischen Konzerns Kirin gekauft und bereits davor gewarnt, dass sich dies auf die Ergebnisspannen auswirke.

In Frankreich standen die Aktien von Air Liquide auf den Verkaufslisten, sie fielen um 2,6 Prozent. Der Gasehersteller verdiente im ersten Halbjahr weniger als erwartet und Analysten bezeichneten die Zahlen als Enttäuschung. Die Titel des deutschen Rivalen Linde lagen ein halbes Prozent im Minus.