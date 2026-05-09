DAX24.144 +0,8%Est505.837 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,38 +0,8%Nas26.088 -0,7%Bitcoin69.446 +1,3%Euro1,1703 -0,3%Öl107,5 -0,2%Gold4.697 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Intel 855681 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Bayer BAY001 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- VW, Mercedes & Co.: Autoindustrie rechnet mit größerem Stellenabbau -- TUI, Allianz, Merck, Telekom, Siemens im Fokus
Top News
VERBIO profitiert vom Nahost-Konflikt - Aktie zieht zweistellig an VERBIO profitiert vom Nahost-Konflikt - Aktie zieht zweistellig an
Bilfinger-Aktie verliert dennoch: Gewinn steigt trotz gedämpfter Aufträge Bilfinger-Aktie verliert dennoch: Gewinn steigt trotz gedämpfter Aufträge
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Schwache Zahlen

Adecco-Aktie bricht nach schwachen Quartalszahlen ein

13.05.26 10:17 Uhr
Adecco-Aktie mit Kurseinbruch: Zahlen bleiben hinter Erwartungen zurück | finanzen.net

Aktien des Personaldienstleisters Adecco haben am Mittwoch im frühen Handel deutlich nachgegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adecco SA
15,83 CHF -2,47 CHF -13,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amadeus Fire AG
23,35 EUR -0,40 EUR -1,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Nach anfänglich noch geringeren Verlusten brach der Wert zuletzt um 12,60 Prozent auf 17,41 Euro ein. Er lotete damit neue Jahrestiefs aus. Im Vergleich zu den Vorjahreshochs nimmt der Titel damit Kurs in Richtung einer Kurshalbierung. Auch Aktien des deutschen Wettbewerbers Amadeus Fire schwächelten.

Damit reagierten Adecco auf Zahlen zum ersten Quartal. Das organische Wachstum war zwar besser als erwartet ausgefallen, die Aussichten in Sachen Profitabilität belasteten aber. Laut den Experten der UBS ist die sich weiter verbessernde Umsatzdynamik zwar positiv zu werten. Offensichtlich habe das Unternehmen aber Mühe, "diese in eine signifikante Gewinndynamik umzuwandeln".

Die Analysten von Bernstein befürchten, dass es bei den Schätzungen für den operativen Gewinn (EBITA) zu deutlichen Abwärtsrevisionen kommt. Andere Analysten verwiesen zudem auf die ungünstige Zusammensetzung der Zahlen. So spielte laut ZKB der Umsatzrückgang im hochmargigen Geschäft mit den Festanstellungen (Permanent Placement) eine Rolle.

/ls/rw/AWP/mf/stk

ZÜRICH (dpa-AFX)

Bildquellen: Adecco

Nachrichten zu Amadeus Fire AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Amadeus Fire AG

DatumRatingAnalyst
29.10.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
24.09.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
24.07.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
26.06.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
17.06.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
29.10.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
24.09.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
24.07.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
26.06.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
17.06.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
06.12.2016Amadeus FiRe HaltenBankhaus Lampe KG
20.10.2016Amadeus FiRe HaltenBankhaus Lampe KG
21.07.2016Amadeus FiRe HaltenBankhaus Lampe KG
21.04.2016Amadeus FiRe HaltenBankhaus Lampe KG
16.02.2016Amadeus FiRe HaltenBankhaus Lampe KG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amadeus Fire AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen