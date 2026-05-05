HelloFresh-Aktie im Blick: Kochboxenversender startet schwach ins Jahr - Analystenprognose übertroffen
Schlechtes Wetter zu Jahresbeginn in den USA sowie ein insgesamt weiter schwächelndes Geschäft mit Kochboxen und Fertiggerichten hat HelloFresh zum Jahresstart belastet.
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Bei einem Umsatzrückgang um gut 13 Prozent auf 1,68 Milliarden Euro fiel der um Sonder- und Währungseffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im ersten Quartal im Jahresvergleich um fast 60 Prozent auf 24 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten allerdings sogar einen noch etwas deutlicheren Gewinnrückgang erwartet. Unter dem Strich entfiel auf die Anteileigner ein Verlust von 55,5 Millionen Euro nach einem Minus von 124 Millionen vor einem Jahr.
Den Jahresausblick bestätigte HelloFresh. Demnach dürften die Erlöse 2026 abseits der Wechselkurseffekte um etwa drei bis sechs Prozent zurückgehen. Das operative Ergebnis soll 375 bis 425 Millionen Euro erreichen und damit im besten Fall etwas über dem Vorjahreswert liegen.
BERLIN (dpa-AFX)
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