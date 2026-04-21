Schwache Zahlen

Schlechtes Wetter zu Jahresbeginn in den USA sowie ein insgesamt weiter schwächelndes Geschäft mit Kochboxen und Fertiggerichten hat HelloFresh zum Jahresstart belastet.

Bei einem Umsatzrückgang um gut 13 Prozent auf 1,68 Milliarden Euro fiel der um Sonder- und Währungseffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im ersten Quartal im Jahresvergleich um fast 60 Prozent auf 24 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten allerdings sogar einen noch etwas deutlicheren Gewinnrückgang erwartet. Unter dem Strich entfiel auf die Anteileigner ein Verlust von 55,5 Millionen Euro nach einem Minus von 124 Millionen vor einem Jahr.

Wer­bung Wer­bung

Den Jahresausblick bestätigte HelloFresh. Demnach dürften die Erlöse 2026 abseits der Wechselkurseffekte um etwa drei bis sechs Prozent zurückgehen. Das operative Ergebnis soll 375 bis 425 Millionen Euro erreichen und damit im besten Fall etwas über dem Vorjahreswert liegen.

HelloFresh zeitweise zweistellig erholt

Die Aktien von HelloFresh haben sich am Mittwoch nach der Vorlage des Geschäftsberichts zum ersten Quartal im XETRA-Handel klar erholt - zeitweise um gut 12 Prozent auf ein Hoch seit Mitte März. Später gewinnen sie noch 9,41 Prozent auf 4,79 Euro. Analyst Marcus Diebel von JPMorgan nannte die Resultate "erfrischend ok". Einen klaren Umsatz-Turnaround des Kochboxen- und Fertigmenüanbieters vermisst er allerdings noch und bleibt daher "Neutral".

HelloFresh-Papiere hatten im März nur noch 3,49 Euro gekostet. Zu Zeiten der Corona-Pandemie waren es im Herbst 2021 einmal 97,50 Euro.

Wer­bung Wer­bung

BERLIN (dpa-AFX) / FRANKFURT (dpa-AFX Broker)