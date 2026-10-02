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Schwache Zahlen

Nike-Aktie bricht ein: Sportartikel-Riese verschärft Sparkurs und will Stellen abbauen

Nike-Aktie bricht ein: Sportartikel-Riese verschärft Sparkurs und will Stellen abbauen

Nike verschärft angesichts rückläufiger Umsätze und Gewinne seinen Sparkurs und stellt für das laufende Geschäftsjahr weitere Belastungen in Aussicht.

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Der adidas-Rivale Nike greift zu einem verschärften Sparkurs, um aus seiner teilweise hausgemachten Krise zu kommen. Das Sanierungsprogramm soll über die kommenden Jahre Einsparungen von 2,5 Milliarden Dollar bringen, kündigte der Sportartikel-Konzern bei der Vorlage von Quartalszahlen an. Zu den Maßnahmen wird auch ein Stellenabbau gehören, sagte Nike-Chef Elliott Hill in einer Telefonkonferenz mit Analysten.

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Im vergangenen Quartal fiel der Umsatz im Jahresvergleich um vier Prozent auf 11,2 Milliarden US-Dollar und lag damit etwas unter den Erwartungen der Analysten. Unterm Strich sank der Gewinn um zwei Prozent auf 712 Millionen Dollar. Die Verbraucher seien zurückhaltend bei ihren Ausgaben, sagte Hill. Für das noch bis Ende Mai 2027 laufende Geschäftsjahr stellte Nike einen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Die Aktie fiel im nachbörslichen US-Handel zeitweise um rund vier Prozent.

JPMorgan senkt Kursziel für Nike

Die US-Bank JPMorgan reagierte mit einer Senkung des Kursziels für die Nike-Aktie. Analyst Matthew Boss reduzierte das Ziel von 40 auf 33 US-Dollar und beließ die Einstufung auf "Underweight". Der Schmerz sei größer als der Gewinn, schrieb Boss am Freitag in seiner Reaktion auf das durchwachsene erste Geschäftsquartal. Basierend auf dem schwachen Ausblick stünden wohl alle Regionen im zweiten Quartal und im zweiten Halbjahr unter Druck.

Hausgemachtes Tief

Nike sucht den Weg aus einem Tief, in das sich das Unternehmen selbst manövriert hatte. Der Konzern setzte in den vergangenen Jahren auf Kosten des Einzelhandels sehr stark auf den Direktvertrieb. Vor allem im US-Markt konnten daher konkurrierende Marken Nike den Regalplatz in den Geschäften abnehmen - die Verkäufe litten darunter. Das Unternehmen bemüht sich nun um ein besseres Verhältnis zu seinen Einzelhandelspartnern.

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Konzernchef Hill verordnete dem Adidas-Konkurrenten einen stärkeren Fokus auf Sportler, nachdem der Lifestyle-Anteil am Sortiment in den vergangenen Jahren gestiegen war.

Die Nike-Aktie bricht vorbörslich an der NYSE 9,17 Prozent auf 31,93 US-Dollar ein.

dpa-AFX

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com, TonyV3112 / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
10:01 Nike Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:11 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
29.09.26 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
25.09.26 Nike Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.09.26 Nike Sector Perform RBC Capital Markets

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