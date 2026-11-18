ATX-Performance im Blick

Der ATX sank heute.

Letztendlich tendierte der ATX im Wiener Börse-Handel 1,95 Prozent tiefer bei 6.394,72 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 193,357 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,004 Prozent auf 6.521,59 Punkte an der Kurstafel, nach 6.521,88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 6.550,24 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.394,61 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Verlust von 3,91 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, betrug der ATX-Kurs 6.557,32 Punkte. Der ATX wies vor drei Monaten, am 18.08.2026, einen Wert von 6.642,38 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, bewegte sich der ATX bei 4.716,63 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 19,49 Prozent zu. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit CA Immobilien (+ 1,20 Prozent auf 21,15 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,35 Prozent auf 113,80 EUR), Österreichische Post (+ 0,31 Prozent auf 32,50 EUR), DO (+ 0,22 Prozent auf 229,50 EUR) und EVN (+ 0,16 Prozent auf 30,75 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil BAWAG (-3,27 Prozent auf 162,60 EUR), Erste Group Bank (-3,04 Prozent auf 111,50 EUR), OMV (-2,97 Prozent auf 70,35 EUR), Wienerberger (-2,57 Prozent auf 15,91 EUR) und Raiffeisen (-2,44 Prozent auf 59,85 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 369.088 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 45,488 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Unter den ATX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,69 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net