DAX25.093 -0,1%Est506.044 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2600 +1,0%Nas26.973 +0,2%Bitcoin62.411 -1,2%Euro1,1659 ±0,0%Öl94,17 +2,4%Gold4.501 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 ServiceNow A1JX4P NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen mehrheitlich grün -- UMG lehnt Übernahmeangebot von Pershing Square ab -- adidas, DroneShield, ServiceNow, Siemens Energy, LG im Fokus
Top News
Novartis-Aktie sinkt: Positive Pluvicto-Daten bei Prostatakrebs veröffentlicht Novartis-Aktie sinkt: Positive Pluvicto-Daten bei Prostatakrebs veröffentlicht
Copy Trading: Erfolgreiche Investoren nachahmen Copy Trading: Erfolgreiche Investoren nachahmen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ATX-Performance im Blick

Schwacher Handel: ATX fällt zum Handelsstart

01.06.26 09:27 Uhr
Schwacher Handel: ATX fällt zum Handelsstart | finanzen.net

Das macht das Börsenbarometer in Wien.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
143,80 EUR -1,60 EUR -1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CA Immobilien
24,75 EUR 0,45 EUR 1,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DO & CO
191,00 EUR 4,80 EUR 2,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
102,80 EUR 1,40 EUR 1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
28,25 EUR 0,05 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
62,05 EUR 0,55 EUR 0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Österreichische Post AG
31,90 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palfinger AG
34,75 EUR 0,60 EUR 1,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PORR AG
40,25 EUR -0,45 EUR -1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schoeller-Bleckmann
33,85 EUR 0,15 EUR 0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verbund AG
57,85 EUR 0,05 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
voestalpine AG
48,04 EUR 0,10 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX
6.136,2 PKT -12,7 PKT -0,21%
Charts|News|Analysen

Am Montag steht der ATX um 09:09 Uhr via Wiener Börse 0,15 Prozent im Minus bei 6.139,68 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 172,562 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,019 Prozent schwächer bei 6.147,72 Punkten, nach 6.148,87 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 6.166,52 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.138,86 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, bei 5.794,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, betrug der ATX-Kurs 5.701,70 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, lag der ATX bei 4.426,79 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 14,72 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 6.167,48 Punkte. Bei 5.007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Verbund (+ 1,56 Prozent auf 58,45 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,13 Prozent auf 142,60 EUR), OMV (+ 0,81 Prozent auf 62,15 EUR), EVN (+ 0,18 Prozent auf 28,30 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,15 Prozent auf 34,05 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen voestalpine (-1,94 Prozent auf 47,46 EUR), DO (-1,44 Prozent auf 191,20 EUR), Palfinger (-1,29 Prozent auf 34,55 EUR), CA Immobilien (-1,01 Prozent auf 24,60 EUR) und PORR (-0,99 Prozent auf 40,10 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 37.066 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 40,006 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Unter den ATX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu OMV AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu OMV AG

DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
DatumRatingAnalyst
11.05.2012OMV kaufenErste Bank AG
09.05.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
27.04.2012OMV kaufenErste Bank AG
25.04.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
09.03.2012OMV kaufenErste Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
08.11.2012OMV holdSociété Générale Group S.A. (SG)
06.11.2012OMV neutralJ.P. Morgan Cazenove
DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
18.10.2012OMV underperformCredit Suisse Group
04.06.2012OMV sellCitigroup Corp.
12.03.2012OMV sellCitigroup Corp.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen