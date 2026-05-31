Schwacher Handel: ATX fällt zum Handelsstart

ATX-Performance im Blick

Das macht das Börsenbarometer in Wien.

Am Montag steht der ATX um 09:09 Uhr via Wiener Börse 0,15 Prozent im Minus bei 6.139,68 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 172,562 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,019 Prozent schwächer bei 6.147,72 Punkten, nach 6.148,87 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 6.166,52 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.138,86 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, bei 5.794,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, betrug der ATX-Kurs 5.701,70 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, lag der ATX bei 4.426,79 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 14,72 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 6.167,48 Punkte. Bei 5.007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Verbund (+ 1,56 Prozent auf 58,45 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,13 Prozent auf 142,60 EUR), OMV (+ 0,81 Prozent auf 62,15 EUR), EVN (+ 0,18 Prozent auf 28,30 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,15 Prozent auf 34,05 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen voestalpine (-1,94 Prozent auf 47,46 EUR), DO (-1,44 Prozent auf 191,20 EUR), Palfinger (-1,29 Prozent auf 34,55 EUR), CA Immobilien (-1,01 Prozent auf 24,60 EUR) und PORR (-0,99 Prozent auf 40,10 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 37.066 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 40,006 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Unter den ATX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net