ATX Prime-Marktbericht

Der ATX Prime notierte schlussendlich im negativen Bereich.

Am Dienstag verlor der ATX Prime via Wiener Börse letztendlich 1,57 Prozent auf 3.197,72 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,004 Prozent fester bei 3.248,99 Punkten in den Handel, nach 3.248,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.197,61 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.248,99 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, notierte der ATX Prime bei 3.219,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, lag der ATX Prime noch bei 3.299,02 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 17.11.2025, den Stand von 2.396,57 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 20,30 Prozent nach oben. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2.489,01 Punkten.

ATX Prime-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell FACC (+ 2,52 Prozent auf 13,82 EUR), Flughafen Wien (+ 1,60 Prozent auf 50,80 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,35 Prozent auf 75,00 EUR), AMAG (+ 1,27 Prozent auf 32,00 EUR) und Telekom Austria (+ 1,03 Prozent auf 8,85 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Frequentis (-5,07 Prozent auf 65,50 EUR), Rosenbauer (-4,30 Prozent auf 53,40 EUR), Semperit (-3,47 Prozent auf 15,30 EUR), AT S (AT&S) (-3,24 Prozent auf 113,40 EUR) und Andritz (-2,99 Prozent auf 81,00 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 348.519 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 45,021 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,14 zu Buche schlagen. Mit 6,67 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net