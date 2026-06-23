Schwacher Handel: ATX Prime zeigt sich leichter

Index-Performance

Am dritten Tag der Woche ziehen sich die Anleger in Wien zurück.

Der ATX Prime verliert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr 1,03 Prozent auf 3.185,27 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,013 Prozent auf 3.218,74 Punkte an der Kurstafel, nach 3.218,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.219,68 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.181,51 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche sank der ATX Prime bereits um 0,840 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 2.958,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.03.2026, wurde der ATX Prime auf 2.617,71 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2.189,42 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 19,83 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3.243,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 3,81 Prozent auf 231,50 EUR), Flughafen Wien (+ 1,60 Prozent auf 50,80 EUR), Polytec (+ 1,18 Prozent auf 4,30 EUR), Wolford (+ 0,83 Prozent auf 2,42 EUR) und CA Immobilien (+ 0,65 Prozent auf 23,10 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Warimpex (-6,25 Prozent auf 0,50 EUR), Frequentis (-2,84 Prozent auf 71,80 EUR), Vienna Insurance (-2,68 Prozent auf 65,40 EUR), voestalpine (-2,56 Prozent auf 43,42 EUR) und Andritz (-2,40 Prozent auf 77,30 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 65.486 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 45,249 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,86 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,13 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net