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ATX im Blick

Schwacher Handel: ATX schwächelt mittags

30.03.26 12:25 Uhr
Schwacher Handel: ATX schwächelt mittags | finanzen.net

Der ATX notiert am Mittag im negativen Bereich.

Werte in diesem Artikel
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Indizes
ATX
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Der ATX verliert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr 0,48 Prozent auf 5.245,57 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 153,560 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,054 Prozent auf 5.267,94 Punkte an der Kurstafel, nach 5.270,78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 5.235,49 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.269,83 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der ATX auf 5.701,70 Punkte taxiert. Der ATX stand vor drei Monaten, am 30.12.2025, bei 5.326,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4.175,93 Punkten.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,98 Prozent nach. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5.856,94 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 3,28 Prozent auf 36,20 EUR), PORR (+ 2,52 Prozent auf 34,55 EUR), Verbund (+ 2,44 Prozent auf 65,20 EUR), OMV (+ 1,80 Prozent auf 62,35 EUR) und CA Immobilien (+ 1,22 Prozent auf 23,28 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Andritz (-4,25 Prozent auf 59,75 EUR), Lenzing (-2,83 Prozent auf 24,05 EUR), Raiffeisen (-2,68 Prozent auf 35,60 EUR), voestalpine (-2,26 Prozent auf 37,24 EUR) und DO (-1,46 Prozent auf 161,80 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 115.744 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 35,403 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der ATX-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 6,92 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

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08.11.2012OMV holdSociété Générale Group S.A. (SG)
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