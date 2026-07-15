Schwacher Handel: ATX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Abschläge
Der ATX zeigte sich zum Handelsende kaum verändert.
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Schlussendlich beendete der ATX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 6.459,67 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 182,019 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,004 Prozent auf 6.471,30 Punkte an der Kurstafel, nach 6.471,55 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6.411,87 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6.493,10 Einheiten.
ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 0,281 Prozent. Vor einem Monat, am 16.06.2026, wurde der ATX mit 6.445,04 Punkten berechnet. Der ATX wies vor drei Monaten, am 16.04.2026, einen Wert von 5.865,47 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.07.2025, lag der ATX-Kurs bei 4.441,09 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 20,70 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6.599,69 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Punkten erreicht.
Top- und Flop-Aktien im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Palfinger (+ 2,18 Prozent auf 32,80 EUR), Lenzing (+ 1,83 Prozent auf 25,00 EUR), Andritz (+ 1,23 Prozent auf 74,20 EUR), Verbund (+ 1,12 Prozent auf 58,55 EUR) und DO (+ 0,98 Prozent auf 205,50 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-3,00 Prozent auf 174,60 EUR), Raiffeisen (-1,26 Prozent auf 54,70 EUR), EVN (-1,19 Prozent auf 29,15 EUR), CA Immobilien (-1,05 Prozent auf 23,50 EUR) und UNIQA Insurance (-0,81 Prozent auf 17,10 EUR).
Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 285.530 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 45,249 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel
2026 verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,40 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.net
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