DAX24.295 -0,5%Est505.939 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7400 +0,9%Nas24.376 -0,1%Bitcoin64.405 ±0,0%Euro1,1752 -0,3%Öl97,91 +4,4%Gold4.742 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Infineon 623100 Microsoft 870747 Plug Power A1JA81 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Apple 865985 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt letztlich zurück -- Apple-CEO gibt das Ruder ab -- D-Wave & Co., Allianz, AIXTRON, Novo Nordisk, Blackberry, NVIDIA, Amazon, Siemens Energy, Tesla, DroneShield, Rüstung im Fokus
Top News
Thales profitiert vom Rüstungsboom - Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Blick Thales profitiert vom Rüstungsboom - Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Blick
Allianz-Aktie im Aufwind: Kaufempfehlung von Goldman Sachs treibt Kurs Richtung Rekordhoch Allianz-Aktie im Aufwind: Kaufempfehlung von Goldman Sachs treibt Kurs Richtung Rekordhoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ATX-Performance im Fokus

Schwacher Handel: ATX verliert schlussendlich

21.04.26 17:57 Uhr
Schwacher Handel: ATX verliert schlussendlich | finanzen.net

So bewegte sich der ATX am Dienstag letztendlich

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAWAG
155,10 EUR 4,00 EUR 2,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DO & CO
181,60 EUR -1,60 EUR -0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
104,90 EUR -0,10 EUR -0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
27,90 EUR 0,30 EUR 1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
57,65 EUR -0,15 EUR -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Österreichische Post AG
35,05 EUR 0,20 EUR 0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PORR AG
40,70 EUR 0,60 EUR 1,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raiffeisen
44,94 EUR 0,28 EUR 0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schoeller-Bleckmann
35,20 EUR 0,05 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
STRABAG SE
87,40 EUR -1,40 EUR -1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UNIQA Insurance AG
16,36 EUR -0,04 EUR -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vienna Insurance
66,50 EUR 0,90 EUR 1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX
5.852,4 PKT -14,0 PKT -0,24%
Charts|News|Analysen

Der ATX tendierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0,24 Prozent leichter bei 5.852,36 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 169,941 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,010 Prozent auf 5.866,92 Punkte an der Kurstafel, nach 5.866,33 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 5.918,02 Punkte, das Tagestief hingegen 5.833,79 Zähler.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bei 5.194,82 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 21.01.2026, bei 5.410,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, einen Wert von 3.916,09 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9,35 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 5.972,19 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 5.007,83 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit BAWAG (+ 2,45 Prozent auf 154,70 EUR), PORR (+ 1,12 Prozent auf 40,55 EUR), OMV (+ 1,05 Prozent auf 57,80 EUR), EVN (+ 0,90 Prozent auf 28,10 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,85 Prozent auf 35,55 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Erste Group Bank (-2,57 Prozent auf 102,30 EUR), DO (-2,51 Prozent auf 178,40 EUR), Vienna Insurance (-1,96 Prozent auf 65,10 EUR), UNIQA Insurance (-1,60 Prozent auf 16,04 EUR) und STRABAG SE (-1,24 Prozent auf 87,60 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 417.518 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 42,181 Mrd. Euro den größten Anteil.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

2026 präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu OMV AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu OMV AG

DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
DatumRatingAnalyst
11.05.2012OMV kaufenErste Bank AG
09.05.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
27.04.2012OMV kaufenErste Bank AG
25.04.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
09.03.2012OMV kaufenErste Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
08.11.2012OMV holdSociété Générale Group S.A. (SG)
06.11.2012OMV neutralJ.P. Morgan Cazenove
DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
18.10.2012OMV underperformCredit Suisse Group
04.06.2012OMV sellCitigroup Corp.
12.03.2012OMV sellCitigroup Corp.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen