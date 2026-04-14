Schwacher Handel: ATX verliert schlussendlich

ATX-Performance im Fokus

So bewegte sich der ATX am Dienstag letztendlich

Der ATX tendierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0,24 Prozent leichter bei 5.852,36 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 169,941 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,010 Prozent auf 5.866,92 Punkte an der Kurstafel, nach 5.866,33 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 5.918,02 Punkte, das Tagestief hingegen 5.833,79 Zähler.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bei 5.194,82 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 21.01.2026, bei 5.410,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, einen Wert von 3.916,09 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9,35 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 5.972,19 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 5.007,83 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit BAWAG (+ 2,45 Prozent auf 154,70 EUR), PORR (+ 1,12 Prozent auf 40,55 EUR), OMV (+ 1,05 Prozent auf 57,80 EUR), EVN (+ 0,90 Prozent auf 28,10 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,85 Prozent auf 35,55 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Erste Group Bank (-2,57 Prozent auf 102,30 EUR), DO (-2,51 Prozent auf 178,40 EUR), Vienna Insurance (-1,96 Prozent auf 65,10 EUR), UNIQA Insurance (-1,60 Prozent auf 16,04 EUR) und STRABAG SE (-1,24 Prozent auf 87,60 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 417.518 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 42,181 Mrd. Euro den größten Anteil.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

2026 präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net