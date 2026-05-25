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Schwacher Handel: CAC 40 fällt zum Ende des Dienstagshandels

26.05.26 17:57 Uhr
Schwacher Handel: CAC 40 fällt zum Ende des Dienstagshandels | finanzen.net

Der CAC 40 zeigte sich schlussendlich in Rot.

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CAC 40
8.173,1 PKT -85,2 PKT -1,03%
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Am Dienstag verlor der CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss 1,03 Prozent auf 8.173,11 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,379 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,247 Prozent auf 8.237,84 Punkte an der Kurstafel, nach 8.258,26 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 8.168,13 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8.240,98 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, bei 8.157,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.02.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8.620,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.05.2025, wurde der CAC 40 mit 7.828,13 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,270 Prozent abwärts. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8.642,23 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7.505,27 Zählern.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 121.868 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 233,708 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien

2026 weist die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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