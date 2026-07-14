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CAC 40-Performance im Fokus

Schwacher Handel: CAC 40 notiert am Mittag im Minus

Schwacher Handel: CAC 40 notiert am Mittag im Minus

Heutiger Marktbericht zum CAC 40.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
193.96 EUR -1.18 EUR -0.60 %
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Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
17.65 EUR 0.08 EUR 0.46 %
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53.26 EUR -2.20 EUR -3.97 %
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Stellantis
5.09 EUR 0.09 EUR 1.76 %
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Indizes
CAC 40
8,358.61 EUR -8.24 EUR -0.1 %
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Um 12:09 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,12 Prozent schwächer bei 8.356,40 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,455 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,002 Prozent höher bei 8.367,05 Punkten, nach 8.366,85 Punkten am Vortag.

Bei 8.377,12 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8.320,13 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der CAC 40 bereits um 0,599 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8.384,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8.274,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.07.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7.766,21 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 1,97 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8.642,23 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7.505,27 Punkten.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 85.509 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 242,591 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die SRTeleperformance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
10.07.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Airbus SE Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.07.26 Airbus SE Buy UBS AG
08.07.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
08.07.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.