Schwacher Handel: CAC 40 präsentiert sich nachmittags leichter

CAC 40-Performance im Fokus

20.08.26 15:57 Uhr

Der CAC 40 verliert derzeit an Boden.

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 0,48 Prozent schwächer bei 8.461,52 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,473 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,025 Prozent auf 8.504,07 Punkte an der Kurstafel, nach 8.501,91 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 8.514,67 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8.449,65 Punkten lag.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 1,94 Prozent nach unten. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 20.07.2026, den Stand von 8.340,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8.117,42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7.973,03 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 3,25 Prozent zu. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8.755,03 Punkte. Bei 7.505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 671.834 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 220,246 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,68 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net